Голкипер сборной Грузии не смог побить рекорд Акинфеева по числу сейвов на Евро

Голкипер испанской «Валенсии» и сборной Грузии Георгий Мамардашвили завершил выступление на чемпионате Европы 2024 года, совершив 30 сейвов в четырех матчах турнира. Об этом сообщает Opta.

По данным статистического портала, данный результат является вторым в истории чемпионатов Европы с 1980 года, когда ведется подобная статистика. Лучшим по общему количеству спасений является голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, который на Евро-2008 в пяти матчах сделал 32 сейва.

Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче 1/4 финала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что кричал Джуд Беллингем после гола в ворота Словакии на Евро-2024.