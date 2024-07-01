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Мбаппе назвал кошмаром игру на Евро-2024 в защитной маске

Нападающий Мбаппе назвал кошмаром игру на Евро-2024 в защитной маске за Францию

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Lisi Niesner/Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перед матчем 1/8 финала Евро-2024 против сборной Бельгии заявил, что испытывает серьезный дискомфорт, выступая в защитной маске. Его слова передает RMC Sport.

По его словам, в маске собирается пот, который мешает активно двигаться по полю.

«Играть в маске — полный кошмар! Я сменил маску, потому что каждый раз все шло не так. Она ограничивает обзор и собирает пот, из-за чего ее приходится снимать, чтобы он стек. Такое ощущение, что она сделана в 3D», — заявил Мбаппе.

Мбаппе получил перелом в первой игре группового этапа против Австрии. Франция вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе D. Соответственно, бельгийцы стали вторыми в квартете Е, где все четыре команды набрали по 4 очка.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая уже покинула Евро-2024, уступив в матче 1/8 финала сборной Швейцарии.

Ранее сообщалось, что испанец Ламин Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в истории плей-офф Евро.

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