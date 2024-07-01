Испанец Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в истории плей-офф Евро

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль стал самым молодым ассистентом в матчах на выбывание в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает Statsfoot.

Вингер «Барселоны», отдавший результативную передачу в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года против сборной Грузии, сделал это в возрасте 16 лет 353 дней.

Этот голевой пас стал вторым для Ямаля на нынешнем турнире, что позволяет ему возглавлять список лучших ассистентов.

Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче 1/4 финала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

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