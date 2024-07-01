Испания установила рекорд Евро-2024 по числу ударов в одной игре

Сборная Испании установила рекорд по количеству ударов по воротам в одном матче чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает портал Squawka.

По данным источника, испанцы нанесли в матче против национальной сборной Грузии 35 ударов по воротам, 13 из которых пришлись в створ. Данный результат является лучшим в истории испанской команды за всю историю с момента подсчета подобной статистики, которая собирается с 1980 года.

Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче 1/4 финала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее испанец Нико Уильямс переписал историю чемпионатов Европы в игре с Грузией.