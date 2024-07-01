Испанец Нико Уильямс переписал историю чемпионатов Европы в игре с Грузией

Полузащитник сборной Испании Нико Уильямс стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, который смог набрать 100% точных передач в игре турнира, забив при этом мяч и отдав результативную передачу. Об этом сообщает Opta.

Подобная статистика ведется с 1980 года. 21-летний полузащитник «Атлетика» отдал 46 точных передач и 46 в матче 1/8 финала против национальной сборной Грузии.

Встреча завершилась со счетом 4:1. На 18-й минуте испанец Робен Ле Норман забил мяч в собственные ворота. Родри восстановил равновесие в матче на 39-й минуте. Во втором тайме за Испанию отличились Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче 1/4 финала Испания сыграет с Германией. Встреча состоится 5 июля. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее Каха Каладзе назвал высокоуровневым футбол сборной Грузии в игре с Испанией.