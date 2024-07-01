Тренер Плющев: в российском хоккее разучились готовить мастеров высокого класса

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что в России разучились готовить мастеров высокого класса, передает Legalbet.

«В хоккее к нам в последнее время приезжают иностранцы далеко не самого элитного пошива. Думаю, все упирается в то, что у нас уже давно разучились готовить мастеров высокого класса», — сказал Плющев.

Также Плющев поставил в пример петербургский футбольный клуб «Зенит», легионеры которого представляют из себя большой интерес даже для мирового футбола.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее четырех российских хоккеистов выбрали в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).