Футболист сборной Англии Гарри Кейн установил рекорд чемпионатов Европы, забив самый быстрый гол в дополнительное время.

Англичанин забил в ворота сборной Словакии на 50-й секунде овертайма.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Мяч в составе сборной Словакии забил Иван Шранц. Он отличился на 25-й минуте. За минуту до конца второго тайма Джуд Беллингем перевел игру в овертайм. На первой минуте овертайма Гарри Кейн установил окончательный счет матча.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. В решающем матче Италия обыграла Англию. Судьба встречи решилась в серии пенальти. Италия уже выбыла с Евро-2024, уступив в 1/8 финала Швейцарии (0:2).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций — 2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Кейн установил рекорд сборной Англии.