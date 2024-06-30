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Мостовой: сборной Грузии будет тяжело, если испанцы забьют первыми

Мостовой: игра покажет, сможет ли Грузия повторить наш успех 2018 года

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой заявил, что сборной Грузии будет тяжело в матче 1/8 финала Евро-2024, если испанцы откроют счет в игре, передает «Спорт-Экспресс».

«Если испанцы забьют первыми, то грузинам будет тяжело. Игра покажет, смогут ли грузины повторить наш успех 2018 год», — сказал Мостовой.

В турнирной таблице группы F Евро-2024 Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Встреча между Испанией и Грузией, которая пройдет в рамках 1/8 финала Евро, состоится 30 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что у Грузии практически нет шансов в матче с Испанией.

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