Семин назвал фаворита Евро-2024

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин заявил, что сборная Англии остается фаворитом Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, Англия все равно выйдет на свой уровень. Считаю, они должны пройти дальше и достаточно далеко. Как англичане были фаворитами до чемпионата, так они ими и остаются», — сказал Семин.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Англия и Словакия сыграют 30 июня. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее экс-футболист Мартин Якубко заявил, что Словакия может навязать борьбу Англии.