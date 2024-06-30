Тренер сборной Грузии о матче с Испанией: нам нечего терять

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль перед матчем 1/8 финала Евро-2024 против Испании заявил, что его команде нечего терять, передает Sputnik Грузия.

«Мы хотим играть в команде и правильно. Футбол полон сюрпризов. Нам нечего терять. Наши игроки будут рады сыграть против опытной испанской команды. Мы ничего не боимся», — сказал Саньоль.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Встреча между Испанией и Грузией состоится 30 июня. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее футболист сборной Испании заявил, что считает свою команду лучшей на Евро-2024.