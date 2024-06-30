Загитова рассказала об учебе: на школу я чуть-чуть подзабила

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова, выступая на VK Fest в Санкт-Петербурге, рассказала, что поставила тренировки выше школьного образования, передает Sport24.

«На школу я чуть-чуть подзабила. Это была вынужденная мера, чтобы прийти к результату, которого я хотела добиться. Сделала ставки на тренировки, добилась цели», — сказала Загитова, отметив, что учиться очень важно.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

Ранее Загитова заявила о желании создать семью.