Колыванов о шансах Грузии обыграть Испанию на Евро-2024: верится с трудом

Российский тренер Игорь Колыванов заявил, что победу Грузии над Испанией в 1/8 финала Евро-2024 можно будет назвать суперсенсацией, передает «Чемпионат».

«Если сборная Грузии обыграет Испанию, то это будет не сенсацией, а суперсенсацией и нонсенсом. Верится с трудом, что Испания с таким составом и игрой проиграет Грузии», — сказал Колыванов.

В турнирной таблице группы F Португалия набрала 6 очков и заняла первое место. На второй строчке расположилась Турция, набрав также 6 баллов. Грузия заняла третье место, набрав 4 очка. Последнее место заняла Чехия, набрав 1 балл, и вылетела из турнира.

Встреча между Испанией и Грузией состоится 30 июня.

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