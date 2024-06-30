Российская футболистка покинула лондонский «Челси»

Российская полузащитница Алсу Абдуллина покинула лондонский «Челси» в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба английской команды.

Контракт Абдуллиной с «Челси» был заключен до лета 2024 года. 23-летняя россиянка перешла в лондонский клуб в 2021 году и в его составе выиграла чемпионат и Кубок Англии.

В сезоне-2023/24 Абдуллина на правах аренды перешла в футбольный клуб «Париж». До «Челси» футболистка выступала за «Чертаново» и «Локомотив». В СМИ появилась информация, что Абдуллина может вернуться в состав «железнодорожников».

В сборной России Абдуллина дебютировала в 16 лет. Первую встречу в составе национальной команды она провела 23 ноября 2017 года в товарищеском матче против Бельгии. Автором первого гола за сборную стала 27 ноября 2020 года в матче против Косово.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

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