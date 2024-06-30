Стала известна судьба тренера сборной Италии после вылета с Евро-2024

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что сохранит свою должность после вылета команды с чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

«Я остаюсь. У нас что-то пошло не так, когда я решился на омоложение состава и не оставил многое на контролируемом уровне. Впрочем, мы сейчас нуждаемся в новых силах», — заявил он.

Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года.

29 июня в рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Италии проиграла команде Швейцарии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 0:2. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. Команда в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Ранее в Италии назвали виновного в провале сборной на Евро-2024.