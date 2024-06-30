«Все точно удивятся»: Загитова сообщила об анонсе нового проекта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова во время общения с поклонниками на VK Fest в Санкт-Петербурге заявила, что в самое ближайшее время анонсирует новый проект. Ее слова передает Sport24.

«Там я буду в роли продюсера и участника. Следите за социальными сетями. Все точно удивятся. Это симбиоз спорта и продюсирования. У меня большая команда, невозможно делать большой проект одной», — заявила фигуристка.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

6 июня Загитова призналась, что хочет попробовать себя в тренерской роли. 19 июня фигуристка защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика».

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