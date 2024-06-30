Фигурист Ангелопол разошелся с третьей партнершей за год

Танцевальная пара российских фигуристов Александры Шинкаренко и Валерия Ангелопола прекратила существование. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной послужили непонимания с тренером Натальей Линичук. Пара тренировалась вместе с декабря 2023 года, они не успели вместе выступить на соревнованиях.

Ангелопол прекратил сотрудничество с третьей партнершей за год.

В сентябре 2023 года распался тандем Ангелопола с Василисой Кагановской, с которой он выступал с 2018 года. В ноябре стало известно, что он будет работать с Ушаковой, однако эта пара не продержалась и двух месяцев, об их распаде стало известно в декабре 2023 года. Ангелопол и Ушакова тренировались в академии Евгения Плющенко под руководством Линичук.

В начале декабря сообщалось, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) якобы запретила тренерам пускать Ангелопола на свой каток для поддержания формы и попыток сойтись с новой партнершей. Однако частная академия фигурного катания Евгения Плющенко приняла Ангелопола.

Ранее Александра Трусова спросила совет у подписчиков.