Олимпиаду в Париже будет комментировать нейросеть

Нейросеть впервые в истории будет комментировать Олимпийские игры. Об этом сообщает NBC News.

По информации источника, компания NBCUniversal вместе со стриминговым сервисом Peacock создадут программу для освещения основных моментов Олимпиады в Париже. Нейросеть будет освещать события в Париже голосом американского комментатора Эла Майклса.

Летние Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее в Госдуме назвали логичным решение дзюдоистов отказаться от поездки на Олимпиаду.