Медведев сильно уступает по уровню Алькарасу и Синнеру, заявил эксперт

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Даниил Медведев не смог прийти в свою лучшую форму на последнем турнире «Большого шлема» — «Ролан Гаррос», и призналась, что ее не удивило поражение россиянина в четвертом круге от Алекса де Минора (6:4, 2:6, 1:6, 3:6).

«Это не было для меня большим сюрпризом. Хотя Алекс де Минор не входит в топ-3 мирового рейтинга, он играет на очень высоком уровне, и нужно приложить большие усилия, чтобы его победить.

А Даниил еще не находился в своей лучшей форме. Да, произошли некоторые улучшения в подаче, но топ-игроки сейчас настолько отдалились от него по уровню тенниса — те же Янник Синнер, и Карлос Алькарас, — что сравнивать пока тяжело.

Нужно прибавлять и наверстывать свои упущенные возможности. Все в руках Медведева, у него хорошая команда. Просто нужно время, чтобы перезарядиться», — сказала Пивоварова.

1 июля стартует третий турнир «Большого шлема» в сезоне — Уимблдон. В первом круге Медведев сыграет против 86-го номера мирового рейтинга — американца Александра Ковачевича. Матч начнется в 15:00 по московскому времени.

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