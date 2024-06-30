Последнюю травму Джоковича назвали «шагом к завершению карьеры»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» выразила беспокойство о состоянии здоровья 37-летнего Новака Джоковича, который был вынужден сняться с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за травмы мениска, однако отказался пропускать Уимблдон, который состоится в Лондоне с 1 по 14 июля.

«Конечно, печально, что легенда травмируется. Все понимают, что это еще один шаг к завершению карьеры, потому что организм немолодой, восстанавливаться все сложнее, а конкуренция только возрастает.

Сейчас настолько высокая конкуренция среди топ-игроков, что отстать от других можно не то что из-за травмы, а даже из-за малейшего замедления в личном прогрессе. Это сразу сказывается на результатах.

Теннисисты прибавляют и прибавляют буквально с каждым турниром. По этой причине такие игроки, как, например, Даниил Медведев, у которых незаметен прогресс, начинают очень сильно отставать.

Даже стоя на месте, упускаешь свои шансы. Джокович в этом плане много пропускает. Постепенно появляется большая разница в уровне между Новаком и топ-игроками», — сказала Пивоварова.

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