Стало известно, в чем Алькарас сильно уступает Надалю, Джоковичу и Федереру

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» предположила, сможет ли Карлос Алькарас превзойти по количеству побед на турнирах «Большого шлема» рекордсмена по этому показателю — Новака Джоковича, у которого 24 титула. На данный момент у испанского теннисиста три победы на «мэйджорах», причем все они были добыты на разных покрытиях.

«Здесь очень важна удача и в целом судьба. Никто не знает, что произойдет дальше. Алькарас может получить травму, поскольку у него достаточно энергозатратный теннис. Как мы видим на примере Рафаэля Надаля, это может закончиться преждевременными травмами.

Конечно, у Карлоса есть все для того, чтобы выиграть много турниров «Большого шлема». Единственное: он не очень стабильно играет, в отличие от тех легенд, которые побеждали на большом количестве «шлемов».

Роджер Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль — все они играли достаточно стабильно. Поэтому здесь может сыграть в негативную сторону то, что Алькарас проваливает половину сезона или какие-то конкретные турниры и его уровень падает.

Все-таки для того, чтобы выиграть такое количество турниров «Большого шлема», нужна стабильность. Карлосу этого немного не хватает», — сказала Пивоварова.

Ранее экс-вторая ракетка мира заявила, что Зверев психологически сломался в последнем финале «Большого шлема».