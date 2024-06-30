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Губерниев опубликовал ироничный пост об РПЛ после приостановки матча Евро

Губерниев сыронизировал над РПЛ после приостановки матча Евро

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Пресс-служба ТНТ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев после приостановки матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Дании в своем Telegram-канале опубликовал ироничный пост, посвященный игре в непогоду в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя родная РПЛ со мной…Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня — играть в России в холода фигня…. Все равно в мороз и дождь играть не брошу: осень-весна система хороший… » — написал Губерниев.

29 июня матч между сборными Германии и Дании был приостановлен в первом тайме из-за непогоды — грозы, сильного ливня и града. После паузы в 25 минут матч был продолжен и завершился победой Германии со счетом 2:0.

Матчи Российской премьер-лиги проводятся, в том числе, и в декабре. В сезоне-2023/24 скандал возник вокруг поединка между московским ЦСКА и «Ростовом», который был сыгран в непогоду — шел сильный снег, поле приходилось убирать во время поединка. После встречи главный тренер ростовчан Валерий Карпин жестко раскритиковал проведение игр в такую погоду.

Ранее Массимо Каррера разнес Италию после вылета с Евро.

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