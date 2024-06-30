Капелло заявил, что Россия могла бы победить Италию на Евро-2024

Итальянский специалист Фабио Капелло, который ранее тренировал сборную России, раскритиковал игру национальной команды Италии после поражения от Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Его слова приводит «Советский спорт».

«У меня уже не остается эмоций после трансляций матчей сборной Италии. Плохо, плохо, плохо сыграли. Смогла бы сегодня Россия обыграть эту команду? Да, смогла бы», — заявил Капелло.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 0:2. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. Команда в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Сборная России пропускает чемпионат Европы из-за отстранения.

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