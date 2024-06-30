Модрич эмоционально отреагировал на вылет Хорватии с Евро-2024

Хорватский полузащитник Лука Модрич выложил эмоциональный пост на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который посвящен вылету национальной сборной Хорватии с чемпионата Европы — 2024 по итогам группового этапа турнира.

«В этой футболке я испытал моменты величайшей радости и гордости в своей жизни. На этом Евро мы пережили наименее красивую часть футбола, но гордость от игры за Хорватию не зависит от результатов. Спасибо всем за огромную поддержку», — написал Модрич.

Хорватская команда заняла третье место в группе В, набрав два очка. Согласно регламенту турнира, в плей-офф проходили четыре лучшие из шести команд, ставших третьими. Сборная Хорватии в эту четверку не попала, показав худший результат среди третьих мест. Также не прошла в плей-офф Венгрия, замкнувшая тройку в группе А.

В заключительном матче группового этапа Хорватия сыграла вничью с Италией. Хорваты повели в счете, однако пропустили на 90+8-й минуте игры, и этот результат не позволил команде выйти в плей-офф со второго места в группе.

Ранее в Италии назвали виновного в провале сборной на Евро-2024.