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Первая ракетка России приблизилась к топ-10 рейтинга WTA

Теннисистка Касаткина поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге WTA

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Cal Sport Media/Reuters

Представительница России Дарья Касаткина поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

29 июня Касаткина стала победительницей турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). В финале турнира она обыграла канадскую теннисистку Лейлу Фернандес в двух сетах с результатом 6:3, 6:4.

Для российской теннисистки эта победа в финале турнира WTA стала первой почти за два года. Последний раз она выигрывала титул в августе 2022 года — на турнире в канадском Гранби. Тогда Касаткина в двух сетах расправилась с австралийкой Дарьей Сэвилл (6:4, 6:4).

Всего в своей карьере Касаткина семь раз становилась победительницей турниров WTA.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК.

Ранее МОК дополнил список российских спортсменов, допущенных до Олимпиады-2024.

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