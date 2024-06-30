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Бразилец Перейра защитил титул UFC

Перейра отправил в нокаут Прохазку и защитил титул чемпиона UFC

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Alejandro Salazar/Global Look Press

Бразильский боец Алекс Перейра провел поединок против представителя Чехии Иржи Прохазки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 303 и одержал победу.

Бой, который возглавил мероприятие, завершился уже во втором раунде, когда Перейра отправил своего соперника в нокаут. Изначально он нанес хай-кик по голове чешского бойца, из-за чего тот упал на канвас, и бразилец начал наносить ряд мощных ударов. После этого рефери остановил бой.

Перейра — действующий обладатель титула UFC в полутяжелом весе (до 93 кг). Таким образом, в поединке с Прохазкой он успешно провел защиту чемпионского пояса промоушена.

Бойцы уже встречались в октагоне. Это произошло несколько месяцев назад — 12 ноября 2023 года. Прохазка и Перейра дрались за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжелом весе. Победа досталась бразильцу, который отправил соперника в нокаут во втором раунде.

Таким образом, теперь на счету Перейры 13 боев, в 11 из которых он одержал победу. Прохазка в своей карьере выиграл 30 поединков, проиграл пять, а один из боев завершился вничью.

Ранее Хабиб опубликовал в соцсетях философский пост.

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