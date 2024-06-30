«У «Спартака» тоже четыре звезды на форме, и что?» Аршавин раскритиковал Италию

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин критично оценил игру национальной команды Италии, которая проиграла соперникам из Швейцарии на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 и завершила выступление на турнире. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы рассуждаем со стороны, это часть шоу, а здесь уже серьезное спортивное соревнование. Тренер принимает решения сам и несет ответственность только он. На этом Евро я не увидел, что сборная Италии — это большая команда. У них четыре звезды на форме? У «Спартака» тоже четыре звезды, и что?» — заявил Аршавин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 0:2. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. Команда в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Ранее Массимо Каррера разнес Италию после вылета с Евро.