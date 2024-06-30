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Олимпийский чемпион отказался смотреть российский футбол

Олимпийский чемпион Тихонов заявил, что не смотрит российский футбол

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что не смотрит российский футбол из-за низкого уровня игры, однако с удовольствием следит за матчами чемпионата Европы — 2024. Слова Тихонова приводит Legalbet.

«Наш футбол я не смотрю совсем, потому что это «бей-беги», а за матчами Евро слежу. Недавно смотрел и матч сербов, и словенцев, которые сыграли на 0:0 и сопротивлялись англичанам. Я думал, что Англия их просто порвет, но нет! И это Словении еще удача не сопутствовала, потому что англичан вообще можно и надо было наказать», — сказал Тихонов.

Четырехкратный олимпийский чемпион признался, что болел за Италию, которая сенсационно вылетела в 1/8 финала Евро, проиграв Швейцарии со счетом 0:2.

Чемпионат Европы стартовал 14 июня в Германии. Финальный матч будет сыгран 14 июля.

Ранее россиянина обвинили в предательстве «Локомотива» из-за денег.

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