Россиянина обвинили в предательстве «Локомотива» из-за денег

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев предположил, что Антон Миранчук решил покинуть московский «Локомотив» из-за более высокой зарплаты, которую ему предлагают в других клубах. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Убежден, что в первую очередь стоит финансовый вопрос. Хочется, чтобы клуб и футболист договорились. Но мы не знаем мотивы Миранчука, что для него первично: финансы или клуб. Раньше честь и марка клуба была первостепенными, а деньги не играли роль, были вторичны. Сейчас сумму сказали — быстренько пошел, забыв, что такое эмблема и клуб», — сказал Игнатьев.

Бывший главный тренер сборной России заявил, что было бы правильно, если бы Миранчук остался в «Локомотиве», воспитанником которого он является.

В сезоне-2023/24 Миранчук сыграл в 38 матчах в составе «железнодорожников» и отличился восемью голами и семью результативными передачами.

Контракт 28-летнего полузащитника с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года, после чего он может бесплатно присоединиться к другому клубу.

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