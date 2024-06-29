Главный тренер сборной Италии отказался называть вылет с Евро скандальным результатом

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти отказался называть вылет национальной команды с чемпионата Европы — 2024 после поражения от Швейцарии скандальным результатом. Его слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Это не такой уж и скандальный результат, как об этом говорят. Мы прошли через сложную группу. Но мы не увидели команду с индивидуальностью в плане фундаментальных принципов. И это то, что мы извлекли из этого опыта на Евро-2024», — заявил он.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 0:2. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. Команда в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Ранее в Италии назвали виновного в провале сборной на Евро-2024.