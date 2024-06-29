«Самая слабая сборная»: Каррера разнес Италию после вылета с Евро

Итальянский специалист, бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера резко раскритиковал сборную Италии после того, как команда проиграла национальной команде Швейцарии на стадии 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 и покинула розыгрыш турнира. Его слова приводит Sport24.

«Это самая слабая сборная Италии, которую я когда-либо видел. Не знаю почему, но они играли без идей и злобы!» — заявил специалист.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 0:2. Швейцария открыла счет в матче на 37-й минуте, отличился Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса. Спустя минуту после начала второго тайма Варгас сам забил мяч, его ассистентом выступил Михел Эбишер.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Сборная Италии — действующий чемпион Европы. Команда в рамках группового этапа Евро одержала победу над Албанией (2:1), проиграла национальной команде Испании (0:1) и сыграла вничью с Хорватией (1:1).

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