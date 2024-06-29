Жена Костомарова: никто не вправе осуждать тех, кто едет на ОИ

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова заявила, что никто не вправе осуждать спортсменов за выбор ехать или не ехать на Олимпиаду, передает Metaratings.

«Если спортсмен считает нужным выступать под нейтральным статусом, он имеет на это полное право. Его право также отказаться, если он не видит оснований ехать», — сказала Домнина.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее экс-биатлонист Дмитрий Васильев поддержал решение Федерации дзюдо России не ехать на ОИ.