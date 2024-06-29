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Легенда «Локомотива» покинет клуб

Sport24: вратарь «Локомотива» Гильерме покинет клуб

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме покинет команду 1 июля 2024 года, когда закончится его контракт с командой, передает Sport24.

Футболисту предлагали остаться в структуре клуба или провести прощальный матч, но он отказался, объяснив решение тем, что хочет продолжить карьеру.

Отмечается, что у Гильерме есть предложение из махачкалинского «Динамо», также им интересуются команды из Бразилии. С большей долей вероятности, игрок вернется в Бразилию.

Гильерме стал футболистом «Локомотива» в 2007 году. В составе красно-зеленых он стал чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны.

Гильерме выступает за сборную России с 2016 года. Он провел за национальную команду 19 матчей, пропустив 17 мячей. В 2018 году вместе со сборной России Гильерме дошел до 1/4 финала чемпионата мира.

Ранее Гильерме высказался о завершении карьеры в сборной России.

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