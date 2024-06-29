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Словацкий экс-игрок «Сатурна»: мы можем навязать борьбу Англии

Экс-футболист Якубко считает, что Словакия может навязать борьбу Англии

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Lee Smith/Reuters

Бывший нападающий раменского «Сатурна» и сборной Словакии Мартин Якубко заявил, что словаки могут навязать борьбу Англии в матче 1/8 финала Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Конечно, сборная Англии — это топ-игроки, которые выступают в тройке лучших лиг. Это будет непростая игра, но думаю, что наша команда поборется и навяжет борьбу Англии», — сказал Якубко.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Словакия и Англия сыграют 30 июня. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее суперкомпьютер назвал фаворитов 1/8 финала Евро-2024.

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