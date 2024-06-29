Дзюбу призвали закончить карьеру

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что экс-форварду клуба Артему Дзюбе пора заканчивать карьеру, передает «РБ Спорт».

«Дзюба уже точно не поедет за границу. Возраст у Артема уже не тот. Ему пора заканчивать карьеру. В «Локомотиве» он не показал ничего особенного», — сказала Смородская.

Дзюба по итогам минувшего сезона покинул «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор». Нападающий является воспитанником московского «Спартака» и выступал за него с перерывами до 2015 года.

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