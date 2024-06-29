Формат Евро предложили изменить

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев заявил, что на Евро должны играть 16 команд, а не 24, передает «Чемпионат».

«Групповая стадия Евро-2024 получилась скучной. Надеюсь, что игры плей-офф будут более зрелищными. Я придерживаюсь мнения, что на чемпионате Европы должны играть не 24, а 16 команд», — сказал Аленичев.

Чемпионаты Европы проходили с участием 16 команд с 1996 по 2012 год. С 2016 года в турнире участвуют 24 команды.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее экс-игрок сборной России назвал главного фаворита Евро-2024.