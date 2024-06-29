Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мбаппе провел тренировку в новой защитной маске

Игрок сборной Франции Мбаппе провел тренировку в новой защитной маске

close
100%
Thilo Schmuelgen/Reuters

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перед матчем 1/8 финала Евро-2024 против сборной Бельгии провел тренировку в новой защитной маске, передает RMC Sport.

Новая маска Мбаппе больше адаптирована к лицу футболиста.

Мбаппе получил перелом в первой игре группового этапа против Австрии. Франция вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе D. Соответственно, бельгийцы стали вторыми в квартете Е, где все четыре команды набрали по 4 очка. Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: ИспанияГрузия, ГерманияДания, ПортугалияСловения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, ШвейцарияИталия.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке национальную команду Англии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее Румыния и Словакия сыграли вничью на Евро-2024, оставив за бортом турнира Украину.

Все новости на тему:
ЕВРО 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами