Мбаппе провел тренировку в новой защитной маске

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перед матчем 1/8 финала Евро-2024 против сборной Бельгии провел тренировку в новой защитной маске, передает RMC Sport.

Новая маска Мбаппе больше адаптирована к лицу футболиста.

Мбаппе получил перелом в первой игре группового этапа против Австрии. Франция вышла в плей-офф Евро-2024, заняв второе место в группе D. Соответственно, бельгийцы стали вторыми в квартете Е, где все четыре команды набрали по 4 очка. Остальные пары 1/8 финала выглядят следующим образом: Испания — Грузия, Германия — Дания, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция, Англия — Словакия, Швейцария — Италия.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла в решающем поединке национальную команду Англии. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1. Судьба поединка решилась в серии послематчевых пенальти.

Ранее Румыния и Словакия сыграли вничью на Евро-2024, оставив за бортом турнира Украину.