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Нападающий ЦСКА: для хоккеистов футбол — это не игра

Хоккеист ЦСКА Каменев: есть вопросы, почему футболисты зарабатывают больше

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РИА Новости

Хоккеист московского ЦСКА Владислав Каменев заявил, что у него есть вопросы, почему футболисты зарабатывают гораздо больше, передает Metaratings.ru.

«Все-таки для хоккеистов футбол — это не игра, а всего лишь часть разминки. Ну, кто на что учился», — сказал Каменев.

Также игрок отметил, что российские хоккеисты заработали гораздо больше трофеев на уровне сборных, чем футболисты.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Футбольная и хоккейная сборные России сейчас не выступают на официальных соревнованиях.

Ранее 41-летнего Илью Ковальчука призвали продолжить карьеру в московском «Спартаке».

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