Экс-игрок сборной России назвал главного фаворита Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов заявил, что считает Испанию главным фаворитом Евро-2024, передает «Спорт-Экспресс».

«Мне показалось, что сборная Испании является самой цельной и сбалансированной командой на групповом этапе. Испания в какой-то степени фаворит этого чемпионата Европы, если говорить про качество игры», — сказал Билялетдинов.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 состоятся с 29 июня по 2 июля. Испания сыграет в первом раунде плей-офф с Грузией. Матч пройдет 30 июня. Действующим победителем турнира является сборная Италии, обыгравшая по пенальти в финале Евро-2020 сборную Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее был назван главный недостаток Евро-2024.