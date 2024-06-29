Черчесов ответил на вопрос, может ли Казахстан сыграть товарищеский матч с Россией

Новый главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, что вопрос о проведении матча с Россией должна решать федерация, передает Meta-Ratings.kz.

«Соперники нужны определенного уровня. Тем более у них есть проблема с поиском соперников. Но такие вопросы решает федерация. Если такая возможность будет — можно сыграть, почему нет», — сказал Черчесов.

Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Черчесов ответил на информацию о своей зарплате в сборной Казахстана.