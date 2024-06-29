Стали известны подробности о травме Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси избежал серьезной травмы в матче Кубка Америки против Чили. Об этом сообщает журналист Гастон Эдуль на своей странице в социальной сети X.

Месси получил повреждение в результате столкновения с полузащитником сборной Чили Габриэлем Суасо в матче второго тура группового этапа Кубка Америки. Несмотря на полученное повреждение, футболист сможет сыграть в матче третьего тура против национальной команды Эквадора.

Месси перебрался в «Интер Майами», который выступает в МЛС, летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. В текущем сезоне Месси провел в МЛС 15 матчей, забив 14 мячей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В решающем матче Аргентина обыграла Францию. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На его счету более 100 забитых мячей в составе национальной команды.

В каталонской «Барселоне», воспитанником которой является Месси, аргентинец выступал с 2003 по 2021 год. С 2000 года он играл за молодежную команду сине-гранатовых.

Ранее Месси признался, что не смотрит на свою статистику.