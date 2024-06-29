Российская фигуристка обнажила часть груди в обтягивающем топе

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась со своими подписчиками новой видеозаписью с ночной прогулки.

Спортсменка снимает сама себя на фронтальную камеру и позирует в обтягивающем топе, который обнажает часть груди.

Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним турниром для россиян стали Игры в Пекине.

Ранее российская пловчиха показала вблизи грудь в бикини.