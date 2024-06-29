Валиева призналась, что еще не выбрала вуз для учебы

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале призналась, что еще не выбрала, в каком университете будет продолжать обучение после школы.

«Сегодня у меня праздник. Я окончила среднюю школу и получила аттестат. Впереди мне предстоит выбрать вуз — я еще не определилась и нахожусь в раздумьях. Это не такая простая задача, потому что наше образование предлагает нам очень много возможностей и разных преимуществ», — написала Валиева.

28 июня президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что уже практически поступила в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма) на профессию тренера.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева опубликовала последнее фото из школы.