«Есть вопросы»: российский тренер о продлении контракта с Карпиным

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко признался, что рад за наставника сборной России Валерия Карпина, с которым Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт, однако отметил, что некоторые аспекты его работы вызывают вопросы. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нельзя пройти мимо ситуации с Глушенковым. По моему мнению, он и Головин сейчас лучшие игроки России. Когда Глушенков то ли по надуманным, то ли еще по каким-то причинам не привлекается в сборную, это вызывает массу вопросов, и на них не даются вразумительные ответы. Там есть какой-то конфликт или Глушенков сам не хочет приезжать в сборную? Мы этого не знаем», — заявил он.

Специалист возглавил сборную России в июле 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова после вылета в последнего места в группе на чемпионате Европы. Под руководством Валерия Карпина российская сборная провела 17 матчей, в которых одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что РФС погорячился с четырехлетним контрактом Карпина.