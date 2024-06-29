Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Есть вопросы»: российский тренер о продлении контракта с Карпиным

Тренер Щербаченко заявил, что у него есть вопросы по работе Карпина в сборной

close
100%
Сборная России по футболу' class="item-image" >
Телеграм-канал Сборная России по футболу

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Федор Щербаченко признался, что рад за наставника сборной России Валерия Карпина, с которым Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт, однако отметил, что некоторые аспекты его работы вызывают вопросы. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нельзя пройти мимо ситуации с Глушенковым. По моему мнению, он и Головин сейчас лучшие игроки России. Когда Глушенков то ли по надуманным, то ли еще по каким-то причинам не привлекается в сборную, это вызывает массу вопросов, и на них не даются вразумительные ответы. Там есть какой-то конфликт или Глушенков сам не хочет приезжать в сборную? Мы этого не знаем», — заявил он.

Специалист возглавил сборную России в июле 2021 года, сменив на посту Станислава Черчесова после вылета в последнего места в группе на чемпионате Европы. Под руководством Валерия Карпина российская сборная провела 17 матчей, в которых одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, турнир Лиги наций-2022/23 и пропускают текущий чемпионат Европы.

Ранее Валерий Газзаев заявил, что РФС погорячился с четырехлетним контрактом Карпина.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами