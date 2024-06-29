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Казахстанский журналист простил Черчесова после их конфликта

Журналист Курман заявил, что прощает Черчесова после их конфликта

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Журналист Нурсултан Курман, который стал участником конфликта с главным тренером сборной Казахстана Станиславом Черчесовым, заявил, что на первый раз прощает российского специалиста. Его слова приводит Metaratings.kz.

«В этот раз данный эпизод можно воспринять как шутку. Нет людей, которые не ошибаются. Я прощаю ему эту ошибку. Если же такое повторится и в следующий раз, то мы предпримем другие действия», — заявил он.

Ранее российский специалист во время пресс-конференции возмутился, что один из журналистов задал ему вопрос на казахском языке. Позднее стало известно, что специалист начал изучение казахского языка.

Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

До Черчесова пост наставника казахстанской сборной занимал Магомед Адиев, который совмещал посты в национальной команде и грозненском «Ахмате». Под его руководством сборная Казахстана отобралась в дивизион В Лиги наций.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее в Казахстане оценили недовольство тренера сборной Черчесова вопросом на казахском языке.

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