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Названа причина, почему КХЛ интереснее РПЛ

Тренер Канарейкин: КХЛ интереснее РПЛ из-за лимита на легионеров

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин сравнил Континентальную хоккейную лигу с Российской премьер-лигой, назвав причину, почему КХЛ интереснее болельщикам.

«В «Зените» играют девять иностранцев в основном составе. В КХЛ существует лимит. Пусть сейчас подняли с трех легионеров до пяти, но это не так много на команду. А в РПЛ одни играют россиянами, другие — бразильцами. Поэтому КХЛ интереснее, больше команд конкурентоспособных, и нет гегемонии», — цитирует Канарейкина Legalbet.

Специалист отметил, что нередко бывал в прошлом сезоне на матчах столичного «Локомотива». Ему понравилось, что «железнодорожники» делали ставку на молодых российских футболистов. При этом ему обидно из-за перехода в «Зенит» Максима Глушенкова, ярко проявившего себя в составе красно-зеленых.

По регламенту РПЛ клубы могут заявить на сезон 13 легионеров и 12 футболистов, прошедших российские академии. На поле одновременно могут находиться восемь иностранных игроков. В КХЛ с нового чемпионата в заявке на сезон может быть пять легионеров, до того можно было заявить максимум троих.

Ранее Александр Овечкин не вошел ни в одну символическую сборную сезона НХЛ.

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