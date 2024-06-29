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Хоккеист рассказал, как киты помогли исполнить мечту жены в отпуске

Хоккеист Коростелев: жена мечтала поплавать с китами

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий череповецкой «Северстали» из Континентальной хоккейной лиги Никита Коростелев рассказал о том, как осуществил мечту своей супруги во время отпуска.

«Удалось многие места посетить. Например, с китами, с кашалотами удалось поплавать. Супруга давно хотела поплавать с китами, и удалось осуществить эту мечту на Маврикии», — приводит слова Коростелева Legalbet.

Коростелев перебрался в «Северсталь» на старте прошлого сезона из магнитогорского «Металлурга» и в регулярном чемпионате в 56 проведенных встречах набрал 34 (20+14) очков, а также сделал одну голевую передачу в трех играх серии первого раунда Кубка Гагарина, в которой череповчане со счетом 1-4 уступили московскому «Спартаку». В составе «Магнитки» 27-летний нападающий успел сыграть на старте регулярки в шести встречах, отличившись одной заброшенной шайбой. Это был самый результативный сезон в карьере хоккеиста, имеющего российское и канадское гражданства, так как с 13-ти лет выступал в юниорских лигах Канады. Форвард был задрафтован «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте-2015 в седьмом раунде под общим 189-м номером.

Ранее Александр Овечкин не вошел ни в одну символическую сборную сезона НХЛ.

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