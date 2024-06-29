«Динамо» отказалось продлевать контракт со своей легендой

Бывший вратарь московского «Локомотива» и «Ростова» Илья Абаев заявил, что 37-летний Антон Шунин сможет продолжить карьеру в другом клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) после того, как «Динамо» отказалось продлевать с ним контракт. Слова Абаева приводит Legalbet.

«Шунин уже не самый молодой вратарь. Видимо, в руководстве приняли решение не продлевать с ним контракт, хотя человек столько лет провел в «Динамо». Таких преданных футболистов всегда непривычно видеть в других командах. Но я не сомневаюсь, что Антон еще вполне может приносить пользу на уровне Премьер-лиги», — сказал Абаев.

Бывший голкипер «Локомотива» отметил, что в современном футболе вратари могут играть на достойном уровне до 40 лет. По мнению Абаева, большой опыт должен помочь Шунину выполнять роль основного голкипера в команде РПЛ, несмотря на возраст.

Контракт Шунина с «Динамо» истекает 30 июня 2024 года. Он дебютировал за бело-голубых в 2007 году и провел в составе команды 366 матчей.

По информации «Спорт-экспресса», Шунин может перейти в «Химки».

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