Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

НХЛ обвинили в отсутствии индивидуальных наград у россиян

Тренер Бахмутов: отсутствие призов у Кучерова и Бобровского – политика

close
100%
Kim Klement Neitzel/Reuters

Отечественный хоккейный тренер Игорь Бахмутов высказался о награждении индивидуальными трофеями по итогам сезона Национальной хоккейной лиги, связав с политическим фактором отсутствие призов у российских игроков.

«Конечно, меня удивило, что индивидуальные награды отдали форварду Маккиннону и голкиперу Хеллибаку. Больше это ни чем не объяснишь, как политикой. Россиян оставили без наград по итогам сезона НХЛ из-за этого. В ближайшее время нам надо это так всё и воспринимать. Думаю, пока могут перестать награждать россиян», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

По мнению специалиста, российским хоккеистам не будут давать индивидуальные призы, а вместо этого их подвергнут за океаном всяческим притеснениям из-за политической ситуации.

Форвард Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал вторым в голосовании за «Харт Трофи», приз самому ценному игроку сезона, уступив лидеру «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону. При этом Кучеров стал первым хоккеистом, которого единогласно выбрали в первую символическую сборную сезона.

Выигравший с «Флорида Пантерз» Кубок Стэнли Сергей Бобровский занял третье место в голосовании за «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, уступив Коннору Хеллибаку из «Виннипег Джетс» и Тэтчеру Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Ранее Александр Овечкин не вошел ни в одну символическую сборную сезона НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами