НХЛ обвинили в отсутствии индивидуальных наград у россиян

Отечественный хоккейный тренер Игорь Бахмутов высказался о награждении индивидуальными трофеями по итогам сезона Национальной хоккейной лиги, связав с политическим фактором отсутствие призов у российских игроков.

«Конечно, меня удивило, что индивидуальные награды отдали форварду Маккиннону и голкиперу Хеллибаку. Больше это ни чем не объяснишь, как политикой. Россиян оставили без наград по итогам сезона НХЛ из-за этого. В ближайшее время нам надо это так всё и воспринимать. Думаю, пока могут перестать награждать россиян», — приводит слова Бахмутова Legalbet.

По мнению специалиста, российским хоккеистам не будут давать индивидуальные призы, а вместо этого их подвергнут за океаном всяческим притеснениям из-за политической ситуации.

Форвард Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» стал вторым в голосовании за «Харт Трофи», приз самому ценному игроку сезона, уступив лидеру «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону. При этом Кучеров стал первым хоккеистом, которого единогласно выбрали в первую символическую сборную сезона.

Выигравший с «Флорида Пантерз» Кубок Стэнли Сергей Бобровский занял третье место в голосовании за «Везина Трофи», приз лучшему вратарю сезона, уступив Коннору Хеллибаку из «Виннипег Джетс» и Тэтчеру Демко из «Ванкувер Кэнакс».

Ранее Александр Овечкин не вошел ни в одну символическую сборную сезона НХЛ.