Овечкину простили лишний вес во время отпуска

Форвард клуба КХЛ «Северсталь» Никита Коростелев высказался о фотографии капитана «Вашингтон Кэпиталз» из Национальной хоккейной лиги Александра Овечкина, который во время отдыха на пляже был запечатлен без футболки с явным лишним весом.

«Саша Овечкин может себе позволить в отпуске находиться в такой форме. Мне кажется, там просто такой ракурс на фото. Выпил пару газировок и пошел в волейбол играть», — приводит слова Коростелева Legalbet.

В завершившемся сезоне Овечкин в 79 проведенных матчах за «Кэпиталз» отметился 31 заброшенной шайбой и 34 результативными передачами, чем помог своей команде сенсационно выйти в плей-офф со второй позиции wild card в Восточной конференции. При этом в серии первого раунда Кубка Стэнли «Вашингтон» уступил победителю регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0-4 в серии. Овечкин за четыре встречи плей-офф не смог набрать ни одного очка. Россиянин выиграл с «Вашингтоном» в 2018 году свой единственный в карьере Кубок Стэнли, получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

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