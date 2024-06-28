Российские дзюдоисты отказались от поездки на Олимпиаду

Российские дзюдоисты, получившие приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), не выступят на Олимпийских играх в Париже. Об этом заявил президент Федерации дзюдо Сергей Соловейчик, его слова приводит «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета», — заявил он.

Всего МОК допустил на игры четырех дзюдоистов из России — Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элис Старцеву и Дали Лилуашвили.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Ирина Роднина объяснила, зачем российские спортсмены едут на Олимпиаду.